Des chercheurs ont pu espionner les propriétaires des enceintes intelligentes de Google et d'Amazon

Assistants vocaux : Google présente une version belge - JT 13h - 28/05/2019 La parole à présent à Siri ou à Alexa. Ces assistants vocaux de Apple ou Amazon font désormais partie du quotidien des utilisateurs de smartphones. Et ce mardi matin, c'est Google qui présentait son assistant pour la Belgique. Des outils de plus en plus performants et efficaces.