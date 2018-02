Des chanteuses accusent le président des Grammys de sexisme

La chanteuse Lorde a ajouté mercredi sa voix aux critiques visant le président de la Recording Academy, l'instance des professionnels de la musique organisatrice des Grammy Awards, après qu'il eut appelé les artistes femmes à "passer à la vitesse supérieure".Après la cérémonie des Grammys, organisée dimanche à New York, le président, Neil Portnow, avait déclaré que "les femmes qui ont la créativité dans leur cœur et leur âme, qui veulent être musiciennes, (...) ingénieures, productrices, et faire partie de cette industrie au niveau de l'encadrement" devaient "passer à la vitesse supérieure".

Les femmes passent à la vitesse supérieure depuis la nuit des temps

Il évoquait le fait que peu de femmes avaient obtenu des récompenses lors de la cérémonie. Dans les catégories principales comme dans celles concernant la pop, le rock, le R&B, le rap ou la country, soit une vingtaine au total, un seul prix est allé à une femme ou un groupe féminin: la Canadienne Alessia Cara, sacrée révélation de l'année. Les commentaires de Neil Portnow ont été très mal pris, notamment par la chanteuse Pink, connue pour son féminisme. "Les femmes passent à la vitesse supérieure depuis la nuit des temps", a-t-elle écrit dans une lettre ouverte à Portnow, postée sur son compte Twitter. "Nous montrons à la prochaine génération de femmes et de jeunes filles, de garçons et d'hommes ce que signifie être égaux et à quoi ressemble le fait d'être équitable", a-t-elle conclu.

Merci, aussi, d'avoir foi en des musiciennes

Ces 60eme Grammy Awards ont été l'acte de naissance d'un mouvement prônant davantage de représentation féminine dans l'industrie musicale. Les chanteuses Lady Gaga, Janelle Monae, Kesha, Cyndi Lauper ou Camila Cabello ont toutes témoigné leur engagement en faveur de cette évolution lors de la cérémonie. Après Pink, la chanteuse Kelly Clarkson a qualifié Neil Portnow d'"âme perturbée", le renvoyant, avec humour, à son nouvel album "Meaning of Life", sorti le 20 octobre dernier. Connue pour son hit "A Thousand Miles", Vanessa Carlton a même appelé les internautes à signer une pétition réclamant la démission du président de la principale organisation professionnelle de la musique aux Etats-Unis. Mercredi, vers 21H00 GMT, la pétition approchait le seuil des 10.000 signatures fixé par ses initiateurs. Nommée dans la catégorie reine d'album de l'année, la chanteuse Lorde a acheté une pleine page dans l'édition de mercredi du quotidien The New Zealand Herald pour remercier son public. "Merci, aussi, d'avoir foi en des musiciennes", a écrit la jeune artiste de 21 ans. "Vous créez un magnifique précédent!"