Des artistes fiers d'être "Made in Borinage"

"Made in Borinage", c'est le nom choisi pour un projet qui met en valeur des talents multiples. Scannez le code-barre de leur logo et vous trouverez des artistes et des artisans qui ont un point commun: leur attachement à leur région de naissance ou d'adoption: le Borinage et la région de Mons. Au départ de l'aventure, il y a Mélodie Valemberg et Fred Galez. Elle est comédienne, originaire de Gembloux et installée dans la région de Mons depuis ses études au Conservatoire "et je ne suis jamais sentie aussi chez moi qu'ici!" déclare la jeune femme. Lui est musicien, originaire de Frameries et installé à Bruxelles. "Je n'ai jamais été aussi Borain que depuis que je vis à Bruxelles" affirme-t-il. La gouaille, le sens de la fête, la culture du Borinage où il a grandi, Fred les retrouve dans le travail d'artistes qu'il croise dans la région. D'où l'idée de regrouper ces talents: "on voudrait fédérer les talents et redonner ses lettres de noblesse et de tendresse au Borinage". Et de changer l'image négative que Mons-Borinage véhicule trop souvent. "Quand je retourne dans mes terres de naissance", raconte Mélodie, "ils me disent: tu vis dans le Borinage? C'est pas trop dur? Je leur dis: mais non c'est très riche le Borinage, culturellement et humainement!".