Depuis le tournage de "Woman", Yann Arthus-Bertrand regarde les femmes différemment

Des histoires " qu’elles n’avaient jamais dites à personne"

Une manière efficace d’arriver à toucher le cœur des gens, estime Yann Arthus Bertrand : "Nous, on commence le film par ça. Une fille qui a eu une histoire incroyable. Elle a été dans un trafic sexuel au Japon et ne l’avait jamais dit. Pourtant, c’est une des plus grandes marathoniennes du monde qui est dans le Guinness Book et tout. Elle dit le moment le plus difficile, c’est de dire ce qu’il est arrivé. Il faut énormément de courage pour le dire. Et c’est pour ça que je remercie du fond du cœur toutes ces femmes qui ont livré des choses qu’elles n’avaient jamais dites à personne, même pas à leurs intimes. C’est la force aussi de notre façon de travailler. De prendre le temps d’écouter les gens".

Un point de vue en partie partagé par le réalisateur et photographe français : "Bien sûr qu’il n’y a pas assez et je suis d’accord avec vous, il y a frustration mais bon… Mon premier film, c’est Human, c’est 3h20 et on me l’a beaucoup reproché. Donc, aujourd’hui mon film fait 1h50", se justifie Yann Arthus-Bertrand.

Mais ce n’est pas du tout l’avis de sa co-réalisatrice : "Je ne suis pas d’accord avec vous. Je ne trouve pas du tout que le film soit une énumération de trop de sujets différents. Je trouve qu’il y a des sujets différents, mais qui très souvent reviennent à la même chose. Pour moi, par exemple, le thème central du film, c’est le corps de la femme et le corps qui est violenté, etc. Comme dans le cas de Daesh ou dans les violences conjugales ou d’autres choses dont on parle. L’inceste, des choses comme ça. Mais le corps aussi, le rapport à soi et la façon dont nous, les femmes, on se perçoit dans notre corps et comment on vit souvent pas super bien avec notre corps. Mais aussi la sexualité et au contraire, le plaisir, la découverte du plaisir mais aussi tout ce que cela impose socialement. A partir du moment où tu grandis et que ton corps change, tu deviens une femme. Tout ça est lié. Ce n’est pas du tout plein de sujets différents. Pour moi, cela fait une continuité", explique Anastasia Mikova.

"Woman", c'est le résultat de 2.000 interviews dans une cinquantaine de pays. - © Yann Arthus-Bertrand

Il faut dire que cette journaliste de formation a réalisé, à elle seule, plus de 600 des 2.000 interviews. Et si elle s’est toujours efforcée de mettre "une barrière" entre elle et les personnes qu’elle interviewe, cela n’a pas été possible lors du tournage de "Woman" (ce qu’elle avait d’ailleurs déjà vécu sur le tournage de "Human") : "Quand tu es face à quelqu’un qui te confie quelque chose qu’il n’a jamais confié à personne et d’un coup il les partage avec toi, tu ne peux plus te dire : 'Attend, non ça ne me regarde pas, je rentre à l’hôtel tranquille, je passe à autre chose'. Donc, forcément tu crées un lien, même l’espace d’un instant, mais tellement fort, tellement puissant que tu ne restes pas insensible à ça. Et encore plus quand il s’agit des femmes, des femmes comme moi quelque part, même si leur vécu n’a rien à voir avec le mien. Il y avait un effet de miroir de connexion très très forte en faisant les entretiens. Et il y a eu des femmes qui ont parlé, qui ont livré leur message, et qui se sont effondrées ensuite. Et moi, je me suis demandée : 'Est-ce que je suis allée trop loin ? Est-ce que j’ai poussé peut-être trop fort ? Est-ce que je n’aurais pas dû ? Et toutes ces femmes m’ont dit : 'Oui, c’était difficile. Oui c’était compliqué, mais c’était nécessaire et c’était mon choix !'".

D’ailleurs, "il y en a beaucoup vers qui on est revenu, des mois après. On a dit : 'C’était peut-être un moment, etc. Est-ce que tu as bien réfléchi ? Il y a des millions de personnes qui vont te voir. Et sur les 2.000 interviews, il y a peut-être dix femmes qui ont changé d’avis. C’est rien ! Et toutes nous disaient : 'Non je veux ! Tu me laisse le choix ! Je veux même si cela m’expose à des choses. C’est mon choix !'".