Départ de Sarah Grosjean du Grand Cactus: échange de petites piques sur les réseaux sociaux

Le compte Instagram du Grand Cactus a réagi à la polémique, évoquant des "différends inconciliables." "Il arrive que des désaccords prennent le pas sur la collaboration et nous le regrettons, explique le compte de l’émission. Nous comprenons parfaitement vos réactions et votre déception. Nous tenons à remercier Sarah pour ces cinq années de collaboration au Grand Cactus où elle a mis son talent au service de rôles qui ont marqué l’histoire de l’émission."

L’humoriste a publié samedi soir un long post Facebook pour répondre à Sarah Grosjean. Rappelant d’abord qu’il a "toujours adoré Sarah Grosjean" et ses différents personnages, puis en expliquant que la comédienne et sa comparse Bénédicte Philippon avaient choisi de "tout changer" dans les textes écrits par les auteurs pour leurs personnages des Poufs. "En visionnant les séquences, je me suis ennuyé, j’ai trouvé ça plat, sans âme, raconte Jérôme de Warzée. Alors, j’ai dit que je ne trouvais pas ça professionnel, que des gens étaient payés pour écrire, d’autres pour jouer, qu’il était important que chacun reste à sa place et respecte le travail des autres."

La goutte d’eau qui semble avoir fait déborder le vase, selon l’humoriste, est le fait que les deux Poufs aient monté un spectacle sur scène sans l’autorisation des auteurs et des producteurs du Grand Cactus. "Tu avais même fait un truc que je n’aurais jamais osé faire, faire la promo des Poufs sur scène en radio sur la RTBF, sur le service public même qui vous interdisait de la faire ! Ça, c’était culotté !", ironise Jérôme de Warzée. A force de mises en demeure, la RTBF aurait sévi et mis fin au contrat de Sarah Grosjean, à en croire le comédien. "Cela nous prive du plus joli dodelinement de tête et du plus craquant accent liégeois de l’histoire de la RTBF", conclut Jérôme de Warzée.