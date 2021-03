Démission de la quasi-totalité des rédacteurs du magazine Science & Vie

Neuf journalistes travaillant pour Science et Vie, dont la quasi-totalité des rédacteurs titulaires, ont annoncé mardi avoir démissionné du titre en raison de "désaccords" avec le groupe Reworld Media, son propriétaire depuis l'été 2019.

Un départ collectif qui concerne, dans le détail, cinq titulaires, quatre pigistes, le mensuel et ses hors-séries, et risque de porter "un coup fatal" à cette publication centenaire, spécialisée dans la vulgarisation scientifique, selon sa société des journalistes (SDJ).

Partis début mars, les cinq titulaires ne sont "pas remplacés", a précisé la SDJ dans un communiqué, déplorant "l'absence totale d'expertise scientifique" au sein de la rédaction survivante de huit titulaires (maquettiste, iconographes, etc.), dont un "dernier" rédacteur spécialisé, "nommé rédacteur en chef adjoint".

Le travail de veille et la "quasi-totalité de la rédaction des articles" sont donc confiées aux pigistes, sans "équipe rédactionnelle interne" pour assurer la "cohésion éditoriale", estime la SDJ, qui représente aussi Science et vie junior, non impacté.

En outre, "la conception et la réalisation des hors série ont été entièrement externalisées et confiées à l'agence Com'Press".