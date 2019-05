Démantèlement d'une vaste plateforme de trafics sur le Darknet

Trois personnes, soupçonnées de gérer le "deuxième plus gros marché" Darknet du monde où étaient en vente drogues, données et documents falsifiés, ont été arrêtés en Allemagne, a annoncé vendredi le parquet général de Hesse.

Trois hommes, âgés de 22 à 31 ans, ont été interpellés fin avril dans l'Ouest de l'Allemagne. Ils sont soupçonnés d'avoir administré "Wall street Market", une plateforme où pouvaient être achetés toutes sortes de drogues - cocaïne, héroïne, cannabis -, des documents contrefaits, des données personnelles ou des virus informatiques.

Le marché comptait plus de 63.000 offres de ventes, environ 5.400 vendeurs et 1,15 million de comptes clients.

Plus de 550.000 euros retrouvés

Les acheteurs payaient avec les monnaies virtuelles bitcoin et monero. Les trois responsables présumés de la plateforme, accessible via le logiciel Thor, sont soupçonnés d'avoir perçu des commissions entre 2 et 6% sur chaque vente.

Les arrestations ont été menées au terme d'enquêtes conjointes des forces de l'ordre allemande, américaine et néerlandaise, ainsi que par Europol, l'agence européenne de coopération entre les polices criminelles.

Au cours de perquisitions dans les appartements des suspects, des sommes d'argent liquide de plus de 550.000 euros, ainsi que de fortes sommes en monnaie virtuelle ont été saisies. Des voitures et du matériel informatique ont également été récupérés, ainsi qu'une arme.

Aux Etats-Unis, ce démantèlement a permis l'arrestation de deux vendeurs présumés de drogue et la saisie d'avoirs de plusieurs millions d'euros.