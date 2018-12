Demain, c'est fini la diffusion en ondes moyennes (AM) de La Première et de VivaCité

La RTBF est le dernier média à encore émettre ses stations radio en modulation d’amplitude (AM) en Belgique. Cette situation touchera à sa fin à partir du 1er janvier. Pour les dernières heures de 2018, ils restent un émetteur régional en ondes moyennes à Houdeng en Hainaut (relais de VivaCité sur 1125 KHz – 20 kWatts) et l’émetteur national très puissant de Wavre (621khz – 300 kWatts) qui relaie les programmes de La Première et les émissions sportives de VivaCité en soirée et le week-end.

La diffusion en analogique AM puis en FM fonctionne avec une ancienne technologie analogique extrêmement gourmande en électricité. La plupart des grandes radios qui émettaient en modulation d’amplitude ont décidé d’arrêter graduellement cette ancienne technologie. C’est le cas depuis un certain temps déjà chez nos voisins de la VRT et de Radio France par exemple.

Depuis une dizaine d’années, le développement progressif de la technologie de diffusion numérique DAB+ prend le relais dans différents pays européen. Il s’agit de la dernière technologie développée pour la diffusion de la radio, en DAB (compression en MPEG 2) tout d’abord dans les années 80 et ensuite en DAB+ (compression en MPEG4) depuis la fin des années 2000 et qui est en train de se généraliser en Europe. À la différence des deux premières technologies qui sont analogiques, le DAB+ est numérique.

Cette technologie présente plusieurs avantages: l'offre de programmes est plus étendue qu'en FM, des informations complémentaires seront envoyées par exemple: le nom de l'émission, la photo de l'animateur, la pochette du disque diffusé etc), une diffusion de meilleure qualité, moins de rayonnement électromagnétique...