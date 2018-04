Déjà un demi-million d'euros récoltés sur internet pour les cheminots SNCF

La grève des cheminots français se poursuit, ce lundi. Après 3 jours de travail, elle reprendra vendredi et samedi... et ainsi de suite à raison de deux jours sur cinq jusqu'au 28 juin. La grève est partie pour durer, or pour chaque jour de grève mené par un cheminot, son salaire n'est pas versé. C'est pourquoi un appel aux dons a été lancé sur internet pour constituer une cagnotte à reverser aux syndicats.

Le 28 mars, le sociologue français, Jean-marc Salmon, publie une lettre ouverte sur Mediapart, signée par une série d'intellectuels : l'écrivaine Annie Ernaux, le philosophe Bernard Stiegler,... Ils écrivent : "Chacun comprend que les journées de grève coûtent et que pour le succès de leurs revendications, il importe que le mouvement puisse durer. (...) Nous soutiendrons financièrement les cheminots". Une cagnotte est lancée sur la plate-forme de crowdfunding Leetchi.

500 000 euros en dix jours

En dix jours, le compteur atteint déjà 500 000 euros. Un demi-million d'euros. Jusqu'ici, 15 000 personnes ont participé. Dans les commentaires, forcément, tout le monde soutient la grève. Mais il y a aussi les interrogations concrètes : comment l'argent va-t-il être reversé ? Résumées par un des participants à la cagnotte qui interpelle le sociologue : "Fais pas le con avec notre blé, Jean-Marc".

Jean-Marc Salmon a répondu. Checknews, émanation sur le web du quotidien Libération a enquêté. Tout l'argent sera reversé directement sur les comptes des 4 syndicats engagés dans la grève, au prorata de leurs résultats aux élections professionnelles. Tout l'argent sera reversés sauf l'argent que retient la plate-forme Leetchi...

Le site de crowdfunding prélève 4% de marges. Ce qui veut dire que Leetchi va déjà percevoir 20.000 euros sur la collecte des cheminots. Paradoxalement, plus de l'argent est versé aux cheminots, plus une entreprise privée gagne d'argent.