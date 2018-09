Découvrez si votre smartphone utilise le navigateur de géolocalisation Galileo

Vous avez aimé le GPS américain? Vous adorerez son concurrent européen Galileo. A condition, bien sûr que votre smartphone soit déjà compatible avec le nouveau système.

L’Agence européenne du système de positionnement par satellites consacre un site à tous les objets connectés qui fonctionnent déjà avec le "GPS européen". Que ce soit sur la route, sur l’eau, en train ou dans les airs, chacun peut découvrir si son dispositif de géolocalisation et donc votre smartphone peut -ou non- utiliser le nouveau réseau de satellites de géolocalisation. Actif depuis bientôt 2 ans, Galileo compte déjà 200 millions d’utilisateurs.

Dès aujourd’hui, 15 marques et 55 smartphones utilisent Galileo pour vous indiquer le chemin. Ce sont des modèles qui existent depuis près de 2 ans. Chez Apple, cela commence avec le l’iPhone 6s . Chez Huawei, les premiers modèles sont les Mate 9 pro et P10 et chez Samsung, la compatibilité avec le S8, le note 7.

En voici la liste.