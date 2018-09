Découvrez le nouveau plateau du JT de la RTBF en photos et vidéos

Cela fait partie des changements de la rentrée à la RTBF : le JT renouvelle son générique, son plateau et ses contenus. Dès ce lundi 3 septembre à 13h sur La Une, la RTBF propose une nouvelle version de son journal télévisé.

Le nouveau décor est un des changements les plus visibles : "Il est plus grand pour accueillir les présentateurs ou les journalistes qui seront plus nombreux à venir faire des plateaux, c’est-à-dire expliquer un certain nombre de reportages ou de dossiers made in RTBF en direct", commente François De Brigode, présentateur de l'édition de 19h30.

Un ligne éditoriale réaffirmée

Outre le nouveau générique et le plateau repensé, les contenus s’adaptent aussi aux enjeux de l’information de service public : "Des enquêtes, immersions et reportages structureront tous les jours les JT et à côté des 'Clés de l’info', la séquence 'Mode d’emploi' sera au service des citoyens pour décoder le monde actuel", explique la RTBF.

Trois mots guideront la ligne éditoriale du journal télévisé : proximité, diversité, indépendance, avec une volonté de réunir l’investigation, l’éclairage et la sélection face à la surabondance de l’information.

En semaine, le 13h sera présenté par Nathalie Maleux en alternance avec Véronique Barbier et Ophélie Fontana tandis que le 19h30 sera présenté par François De Brigode en alternance avec Hadja Lahbib.

En fin de semaine, Julie Morelle et Laurent Mathieu seront aux rendez-vous avec des formats adaptés pour informer au rythme des événements et activités des week-ends.

Et en cas d’événements exceptionnels, la rédaction maintient sa capacité de réactivité sur toutes ses plateformes radio, télé et web en fonction des nouveaux usages des publics.