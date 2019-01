Découvrez Eliot, le chanteur montois qui représentera la Belgique à l'Eurovision

C'est Eliot qui représentera la Belgique lors du 64e concours Eurovision de la chanson, qui débutera le 14 mai prochain à Tel Aviv , en Israël. Si la chanson qui fera briller les couleurs belges est encore tenue secrète, Eliot Vassamillet de son vrai nom sera la voix belge à ce concours musical. Peu connu du grand public et sans grande expérience musicale, ce jeune Montois de 18 ans n'est pas inconnu des fidèles de The Voice.

Eliot a 18 ans et provient de Mons, où il a toujours vécu - © Tous droits réservés

La Belgique succèdera-t-elle à Israël en mai 2019 ? Rien n'est moins sûr mais on connaît en tout cas le visage de celui qui sera chargé d'essayer de s'emparer de la première place de l'Eurovision. Conformément à l'alternance voulue par la tradition entre Flamands et Wallons, c'est cette année à la RTBF qu'est revenu le choix de l'artiste chargé de chanter pour la Belgique lors compétition musicale multinationale. Une fois de plus, c'est à un ex candidat du télécrochet The Voice qu'est attribuée cette responsabilité.

Du haut de ses 18 ans, le jeune homme termine actuellement ses études secondaires au Collège Saint-Stanislas de Mons. C'est d'ailleurs dans le Hainaut que le chanteur passé toute son enfance et qu'il vit encore aujourd'hui. "Je suis né à Mons, j'habite à Mons et je vais à l'école à Mons", a-t-il déclaré sur le plateau de TéléMB, en mars 2018.

The Voice : sa première expérience de la scène

Si le visage d'Eliot vous est familier, c'est sans doute que vous avez regardé la septième saison de The Voice puisqu'il y a fait un passage remarqué. Lors des auditions à l'aveugle et alors qu'il n'a que 17 ans, il interprète le titre High Hopes du groupe anglais Kodaline. Une morceau qui colle tout à fait au style qu'il affectionne puisqu'il le qualifie de "pop-rock".