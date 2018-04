Découvrez ce que les likes et posts sur Facebook et Twitter révèlent de votre personnalité

Ainsi, l'ont peut estimer avec 95% de certitude si l'on est caucasien ou afro-américain, à 93% le genre, à 88% si l'on est un homme gay, 75% si l'on est lesbienne, à 73% si l'on est fumeur ou non. Dans le cadre de l'étude, ces prédictions sont faites à partir de variables qui ne peuvent prendre que deux valeurs : homme ou femme, homo ou hétéro, etc.

Mais à quel point ces données virtuelles peuvent donner une vision correcte de notre moi réel ? Une étude de 2013 des universités de Cambridge et de Californie, consultable gratuitement , a estimé avec quelle précision des traits de notre personnalité étaient estimés depuis les likes et posts de notre profil Facebook (pour une population américaine).

Il est donc plus facile de prédire selon ces variables, dites dichotomiques, qu'avec des variables qui peuvent prendre un nombre plus important de valeurs, comme l'âge, l'intelligence ou encore le degré d'extraversion. Là, les résultats sont moins bons, et surtout, les tests basés sur des questionnaires se révèlent plus performants pour nombre d'entre eux. Pour l'extraversion ou l'intelligence, les questionnaires arrivent à un degré d’acuité autour des 75%.