Déconfinement : Google offre un service à la carte pour éviter les foules

Google Maps se met en mode déconfinement avec des outils conçus pour éviter les foules et se déplacer en minimisant le risque de contamination au coronavirus. L'application de cartes, de trajets et de services est en train de déployer certaines fonctionnalités au cas où vous devriez "vous aventurer à l'extérieur, que ce soit en voiture ou en transports en commun", a expliqué Google Maps dans un communiqué lundi.

Dans les pays concernés par la mise à jour (Etats-Unis, Royaume-Uni, France, Inde, Argentine, Brésil, Thaïlande...) les utilisateurs recevront des alertes si leur trajet en métro ou en bus est affecté par les restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Les automobilistes qui s'apprêtent à passer la frontière américaine avec le Canada et le Mexique en recevront aussi en cas de contrôles supplémentaires, synonymes de délais.

Fonctionnalité de prédiction des foules

Et les personnes qui se rendront dans ces centres de dépistage de la maladie verront des messages s'afficher avec les consignes et l'éligibilité au test "pour éviter d'être refoulé ou de peser sur le système de santé local". Google Maps se sert à la fois des données collectées sur les sites des autorités nationales et locales, et des données anonymisées des utilisateurs, "quand elles sont suffisamment conséquentes" pour éviter tout risque de non respect de la vie privée.

Cet aspect est crucial pour la fonctionnalité de prédiction des foules, dont le déploiement a commencé l'année dernière. "Pour s'assurer du respect de la distanciation sociale, les passagers vont faire attention aux foules potentielles dans les wagons et les stations", remarque le géant américain de la recherche sur internet.

Là où les données sont disponibles, les utilisateurs pourront consulter l'appli et connaître les heures creuses et denses de chaque station.