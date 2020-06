Déconfinement en Belgique et réouverture des cinémas : "On fera un étalement des heures de séance"

C’était l’une des annonces du Conseil national de sécurité ce mercredi 3 juin : les cinémas pourront rouvrir leurs portes à partir du 1er juillet prochain. "Des règles précises relatives à la gestion de l’audience seront prévues, telles que le respect de la distance de sécurité dans le public", a déclaré la Première ministre Sophie Wilmès.

Comment mettre en place cette distance concrètement ? "Dans une grande salle, c’est bien possible de mettre 200 personnes tout en respectant la distanciation sociale. Dans les plus petites salles, on devra quand même respecter la distanciation sociale et on sera sans doute à moins de 200 personnes", explique Thierry Laermans, secrétaire général de la Fédération des cinémas belges, au micro de la RTBF ce jeudi.

"On fera un étalement des heures de séance pour qu’on évite d’avoir 200 personnes dans le même espace en même temps. D’un autre côté, on est heureux de pouvoir accueillir 200 personnes par séance à partir du 1er juillet, ajoute-t-il. Il y aura effectivement les films qui n’ont pas eu leur fenêtre dans les salles pendant le mois de mars et il y aura aussi des nouveaux produits."

Pour le secteur, c’est donc une excellente nouvelle. D’autant que les mois d’été sont d’habitude riches en grosses sorties. "Fin juillet, il y aura Mulan. En août, il y aura Wonder Woman 2, et aussi d’autres films qui sortiront pendant les mois d’été", conclut Thierry Laermans.

►►► À lire aussi : Les réponses à toutes vos questions suite au Conseil national de sécurité de ce 3 juin