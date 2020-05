Déconfinement du secteur culturel : aides, statut… Les artistes à la Chambre pour dire leur réalité

Alors que le prochain Conseil national de sécurité aura lieu le 3 juin prochain pour décider des nouvelles mesures de déconfinement, plusieurs secteurs tentent de se faire entendre. C’est notamment le cas du secteur culturel. Ce vendredi une poignée de travailleurs du monde culturel se rendront à la Chambre pour expliquer concrètement les difficultés de leur secteur.

Ce matin déjà, plusieurs d’entre eux se sont réunis pacifiquement au Mont-des Arts à Bruxelles, pour exprimer leur crainte autour d’une action symbolique. Une tombe de la culture qu’ils sont venus fleurir.

Ce vendredi après-midi, les représentants de la Chambre devraient se décider pour une aide au secteur culturel et se pencher sur le statut d’artiste.

Un secteur aux abois

Le secteur, rappelons-le dépend des entités fédérées. Mais, dans le contexte actuel, il attend du fédéral des réponses claires. C’était d’ailleurs l’objet de la dernière conférence interministérielle de la culture. Rappelons aussi que pour le secteur culturel, la pandémie représente 93% de pertes de revenus et qu’il concerne environ 250.000 personnes et 5% du PIB en Belgique.

Alors qu’en France le secteur amorcera le déconfinement du secteur dans le courant du mois de juin, la Belgique semble avancer à pas plus modérés. Le secteur culturel, lui, attend un calendrier clair.

Ça tombe bien, ce vendredi à la Chambre, le secteur culturel est au menu des discussions de la commission Affaires sociales.

15 millions, une respiration

Ce vendredi matin, à la Chambre, les représentants ont opté pour une respiration supplémentaire pour le secteur culturel. 15 millions d’euros en Fédération Wallonie Bruxelles. Le gouvernement vient de se mettre d’accord sur une série d’aides pour le secteur du livre mais aussi les festivals et le secteur international. Le fonds d’aide de 8.6 millions d’euros déjà affecté pour venir en aide au secteur culturel est aussi étendu.

Concernant les cinémas un plan de relance avait déjà été mis sur pied par la ministre compétente Bénédicte Linard (Ecolo) et le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel (CCA) de Fédération Wallonie-Bruxelles la semaine dernière. Un plan de relance d’environ 6 millions d’euros.

La question du statut d’artiste

Il y a finalement plusieurs chiffres qui attestent de la précarité du monde culturel. Et concrètement cela signifie que des milliers d’intermittents du spectacle se retrouvent sans rien, pas un sou. Et pas non plus de perspectives de contrats pour les mois à venir.

Quant à l’obtention des aides, c’est un peu le parcours de combattant. Lorsqu’un artiste perçoit des droits d’auteur, alors il perd ses droits au chômage liés à son statut d’artiste. Une difficulté d’autant plus importante dans le contexte du coronavirus. Ce sera l’un des points principaux des discussions à la Chambre.

Si une "période blanche" a été décidée sur ce point, elle n’est valable que jusqu’au 31 décembre 2020. Ainsi les personnes qui bénéficient du statut d’artiste pourront le conserver jusqu’à cette date. Ce vendredi, 15 personnes travaillant pour le secteur culturel se présentent devant les députés. Objectif ? Expliquer ce qu’est leur réalité. Et démontrer que le statut d’artistes n'est pas un cadeau.