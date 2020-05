Déconfinement dans le monde : suivre cela en direct grâce aux webcams des grandes villes du monde

Plus

Alors que la Belgique connaît une nouvelle étape dans ces phases de déconfinement. D’autres pays aussi reprennent petit à petit vie après la période de confinement strict. Vous un petit tour d’horizon grâce aux webcams disponibles dans certaines villes, une façon de voyager un peu sans quitter son petit chez soi. ►►► À lire aussi : Toutes nos infos sur le coronavirus

A Venise, la vie reprend son cours, mais toujours pas de touristes à l’horizon. Une occasion rare de voir cette ville au calme. Sur les réseaux sociaux, les Vénitiens publient chaque jour des photos et vidéos de bancs de poissons nageant dans les eaux habituellement troublées de la Cité des Doges.

A New York sur l’emblématique Times Square aussi la foule n’est plus présente. Le gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo, avait déclaré le mardi 31 mars que les autorités avaient "sous-estimé" le nouveau coronavirus et devaient se préparer au pic de l’épidémie pour la fin avril. Le système des soins de santé fait face depuis "à une guerre inédite", les médecins et les infirmiers sont confrontés à "un stress physique et émotionnel immense", a aussi souligné le gouverneur new-yorkais.

A Madrid en Espagne, vie reprend son cours. L’Espagne est l’un des pays les plus affectés par la pandémie de coronavirus, qui a tué plus de 26.000 personnes dans le pays. Son déconfinement progressif et prudent, en quatre phases, devrait se prolonger jusqu’à fin juin.

Amsterdam aussi attend le retour de ces touristes. Au Pays-Bas, le nombre de nouvelles infections, d’hospitalisations et de décès est nettement inférieur à ce qu’il était, au plus fort de la crise, entre fin mars et début avril. Depuis le 18 avril, il y a chaque jour moins de cent nouvelles admissions à l’hôpital. Depuis le 30 avril, le nombre de décès quotidiens est resté inférieur à cinquante.

A Las Vegas aux Etats-Unis, ont fait grise mine. Cette ville réputée pour ces outrances et ces libertés connaît une des périodes les plus sombre de son histoire. La quiétude inhabituelle du célèbre Strip de Las Vegas, dont les hôtels et casinos sont fermés depuis la mi-mars, cache une ville meurtrie en plein questionnement sur son avenir : à quoi ressemblera la capitale du jeu dans le monde d’après ?

A Tokyo au Japon, la vie reprend petit à petit son cours. Près de trente préfectures japonaises ont décidé d’assouplir les mesures de confinement, bien que le pays ait du mal à renforcer ses capacités de tests de dépistage, a indiqué le gouvernement vendredi.

En Thailande, au Sud de Chaweng, voici Lamai, Koh Samui, une plage qui connaît depuis quelque temps un développement important. Très populaire auprès, notamment, de la colonie francophone, c’est un endroit plus calme et préservé, mais actuellement déserté de ces visiteurs du monde entier. La Thaïlande avait déclaré l’état d’urgence qui fut en place au moins jusqu’au 30 avril, dans un effort pour lutter contre l’épidémie.