Déclarations sexistes : Basketball Belgium et les Belgian Cats demandent la démission d’Eddy Demarez

Basketball Belgium, la fédération belge de basket, et les Belgian Cats, l’équipe nationale féminine, ont réagi dimanche après les déclarations sexistes du journaliste de Sporza Eddy Demarez samedi. "Nous demandons instamment que M. Demarez démissionne de ses fonctions de journaliste et, s’il refuse, que la VRT résilie son contrat de travail", pouvait-on lire dans un communiqué conjoint.

"Les déclarations de M. Demarez au sujet de nos athlètes olympiques sont inacceptables. Celles-ci sont non seulement très offensantes pour les Belgian Cats mais aussi pour un public beaucoup plus large. Ses propos touchent tous ceux qui font l’objet de discrimination, non seulement dans le sport, mais aussi au-delà. Basketball Belgium et les Belgian Cats se posent la question de savoir si une personne qui exprime de telles opinions peut encore fonctionner de manière crédible en tant qualité de présentateur et représentant de notre opérateur", a ajouté le communiqué.

Les Cats ont refusé des excuses par vidéoconférence, estimant "ne pas vouloir perdre ce temps avec M. Demarez" et ayant l’impression "que cela ne suffira pas" et qu’elles ne pouvaient "pas s’en satisfaire". Malgré tout, l’équipe nationale, médaillée de bronze au dernier Euro et éliminée en quarts de finale des JO, souhaite "collaborer encore plus avec VRT/Sporza pour un changement de mentalité concernant l’égalité et la discrimination dans le sport".

Dimanche, la VRT a suspendu son journaliste, qui ne sera plus actif au sein de la chaîne pour une durée qui n’a pas été précisée. La mesure a été annoncée par l’administrateur délégué de la VRT Frederik Delaplace dans un courriel interne aux collaborateurs. L’information a ensuite été confirmée par la chaîne.