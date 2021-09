Déclaration de Bruxelles : les médias de service public défendent la sécurité des journalistes et la liberté des médias

Différents médias de service public, dont la RTBF et la VRT, ont lancé la Déclaration de Bruxelles. Objectif? Mettre sur pied un plan d’action pour défendre la sécurité des journalistes, la liberté des médias et la démocratie.

" Les journalistes ont un métier à risque. À chaque fois qu’ils écrivent sur un sujet que d’autres n’aiment pas, ils risquent de recevoir des messages de haine sur Internet. On ne sait jamais si ces menaces en ligne vont se concrétiser dans la vie réelle ", lance Věra Jourová, vice-présidente de la Commission européenne en charge des valeurs et de la transparence, à l’occasion de la Conférence du PBI (Public Broadcasters International) de Bruxelles.

La violence et le harcèlement en ligne contre les journalistes et les professionnels des médias sont à la hausse partout dans le monde, et ces attaques ciblent de façon disproportionnée les femmes et les membres de groupes sous-représentés. Actuellement, 300 journalistes sont emprisonnés dans le monde et 110 journalistes ont été tués depuis 2000.

Cette tendance en amène plusieurs à s’autocensurer ou à déserter la profession, limitant la capacité des médias d’information à relayer des points de vue diversifiés, ce qui constitue un risque pour la liberté de la presse.

" Nous devons absolument inverser cette tendance. C’est pourquoi les médias de service public et leurs alliés unissent leurs forces afin de protéger les journalistes et les professionnels des médias ", assurent les initiateurs du projet sur le site consacré à la Déclaration de Bruxelles.

Un plan d’action, 5 principes

Le diffuseur public canadien CBC/Radio-Canada et des diffuseurs publics de la Belgique francophone et flamande, RTBF et VRT ont pris l’initiative de lancer la Déclaration de Bruxelles le 30 septembre 2021. Elle a ensuite été cosignée par une quarantaine de médias de services publics du monde entier.

L’objectif de cette déclaration est d’exprimer les préoccupations communes des signataires face aux menaces accrues qui pèsent sur la sécurité des journalistes et la liberté de la presse. Cette déclaration propose un plan d’action collectif pour aider à atténuer le problème. Cinq grands principes ont été établis pour orienter les démarches des signataires :

Améliorer la sécurité des journalistes, des équipes techniques et des professionnels des médias

Défendre l’indépendance des médias de service public

Entretenir un débat démocratique éclairé et courtois

Soutenir un écosystème de l’information dynamique et la diversité des sources

Promouvoir la diversité, l’équité et l’inclusion dans nos organisations comme dans les sociétés que nous servons

" Chaque soir, je reçois les mails des organisations de défense des médias et je me demande si nous sommes en Europe ou pas… Je me sens coresponsable pour les journalistes du monde entier, mais croyez-moi, les journalistes européens peuvent compter sur mon soutien ", conclut la commissaire Věra Jourová, vice-présidente de la Commission européenne en charge des valeurs et de la transparence.