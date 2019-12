Décibels Music Awards: place aux votes pour vos artistes francophones favoris

Rendez-vous incontournable qui met à l'honneur les talents musicaux de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les DMA sont de retour pour une nouvelle édition. La cérémonie récompense le travail des artistes musicaux effectué sur une période d'un an. Seize catégories y sont présentées, dont 9 soumises au Vote du Public et les 7 autres réservées aux professionnels du Secteur.

Parmi les 9 catégories pour lesquelles le public peut voter, en voici les nommés:

Album

"Madame" d'Alice on the roof "Santeboutique" d'Arno "The Man with the Monkey Face" de Kid Noize "Chocolat" de Roméo Elvis

Artiste solo féminine

Alice on the roof Angèle Claire Laffut Typh Barrow

Artiste solo masculin

Arno Baloji Mustii Roméo Elvis

Groupe

Caballero et JeanJass Glauque Juicy L'or du commun

Pop

Alice on the roof Loïc Nottet Mustii Typh Barrow

Rock& alternatif

Arno Behind The Pines Cocaine Piss Winter Woods

Dance & Electro

Henri PFR LiHo Loyd TodieFor

Musiques urbaines

Hamza Le 77 Roméo Elvis Shay

Les 4 nommés de la catégorie Hit de l’année sont soumis à un vote SMS durant le prime télé. Un Award par catégorie sera décerné au futur lauréat qui aura obtenu le plus de voix au travers de ce vote. Les nommés sont Angèle avec deux titres: " Balance ton quoi" et "Tout oublier", Kid Noize et Loïc Nottet. Le vote du Public est ouvert pendant un mois complet. Il sera clôturé, le 10 janvier 2020 à midi.

Les lauréats seront dévoilés lors de la soirée télévisée le 19 février 2020, en direct sur La Deux. La cérémonie sera également déclinée sur les réseaux sociaux de la RTBF et à voir ou revoir sur les plateformes digitales. Les radios de la rtbf seront présentes sur place et vous feront vivre l’événement en temps réel avec notamment des interviews d’artistes.