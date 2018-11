Décès du trompettiste de jazz américain Roy Hargrove

Nous venons d'apprendre avec une infinie tristesse la disparition du trompettiste Roy Hargrove.

Passeur entre les générations et les genres musicaux, c'était aussi un ami de notre radio et c'est régulièrement qu'on pouvait (et que l'on peut) entendre son groove mâtiné de bop. 1/2 pic.twitter.com/Oh6qCTsuyB