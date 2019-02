Décès du compositeur et chef d'orchestre germano-américain André Previn ("My Fair Lady")

Le pianiste, compositeur et chef d'orchestre germano-américain André Previn est décédé à l'âge de 89 ans, a confié son agent Linda Petrikova au quotidien New York Times. Previn avait aboli les frontières entre pop, jazz et musique classique et était détenteur de nombreuses distinctions.

Né en 1929 Andreas Ludwig Priwin à Berlin, il avait émigré avec sa famille aux Etats-Unis, fuyant l'Allemagne nazie -il était juif-. Outre Atlantique, il fera carrière en tant que pianiste. A l'âge de 15 ans à peine, il donnera un concert de jazz à Los Angeles.

Il sera le premier musicien de jazz à décrocher un disque d'or. Il a joué avec de nombreux grands noms du jazz tels Ella Fitzgerald, Benny Goodman, Dizzy Gillespie, Benny Carter ou Billie Holiday.

Dans les années 40, il décrochera un contrat avec les studios de la Metro Goldwyn Meyer. Il écrira sa première musique de film pour la série "Lassie". Et il composera aussi pour "Gigi", "My Fair Lady", "Porgy and Bess" et "Irma la Douce".

André Previn se distinguera également comme chef d'orchestre de grands ensembles classiques tels le London Symphony Orchestra.

Il remportera pas moins de trois Oscars et dix Grammys.

André Previn sera marié un moment avec l'actrice Mia Farrow et épousera en cinquième noce la violoniste Anne-Sophie Mutter.

Il est décédé jeudi à son domicile de Manhattan (New York).