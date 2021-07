Décès du chanteur et violoniste Robby Steinhardt du groupe de rock Kansas

Robby Steinhardt, chanteur et violoniste qui a donné au groupe de rock Kansas sa signature sonore avec son violon électrique, est décédé, a annoncé lundi sa femme Cindy sur Facebook. Le groupe lui-même a également publié un message sur le réseau social.

Robby Steinhardt est décédé samedi à l'âge de 71 ans des suites de complications après une pancréatite aiguë. Selon son épouse, il venait d'enregistrer un album solo et avait hâte de se produire à nouveau.

Kansas est mondialement connu pour ses hits comme "Carry On Wayward Son" (1976) et "Dust in the Wind" (1977). Le groupe a vendu 15 millions de disques dans le monde.

Robby Steinhardt a été membre du groupe de 1973 à 1982 et de 1997 à 2006.