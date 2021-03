Décès de Pierre Rambert, maître de ballet du Lido pendant près de 40 ans

Le danseur, metteur en scène et chorégraphe français Pierre Rambert, qui a été pendant près de 40 ans le maître de ballet du Lido, célèbre cabaret parisien, est décédé ce mercredi à Paris à l’âge de 69 ans d’une pathologie cardiaque, a annoncé à l’AFP son époux Fernand Eveillé.

Légataire artistique de Margaret Kelly, alias "Miss Bluebell", qui a créé les standards de la troupe du Lido – danseuses aux jambes interminables et au port altier, à la fois chic et glamour -, Pierre Rambert, son dernier assistant, lui avait succédé en 1984.

Formé par le chorégraphe Boris Kniassef et Serge Peretti (qui fut le premier homme à être nommé étoile de l’Opéra de Paris en 1941), Pierre Rambert avait été l’un des premiers danseurs de la revue "Zizi, je t’aime" du chorégraphe Roland Petit, avec Zizi Jeanmaire en tête d’affiche.

Pour le Lido qu’il a rejoint dès 1977, Pierre Rambert a créé et mis en scène les revues "C’est magique !" et "Bonheur", présentées également en Russie, aux Etats-Unis, en Amérique du Sud et en Chine.

En 2009, le maître de ballet a participé au documentaire "Les Garçons du Lido" de Louis Dupont, dans le cadre d’une anthologie sur le corps masculin.

"Il y a toujours eu des garçons dans les revues du Lido", avait expliqué à l’AFP Pierre Rambert. "Longtemps, ils ne comptaient pas vraiment. Même si les tableaux restent à la gloire des filles, les danseurs ont désormais une vraie responsabilité dans le spectacle, dans une interaction de séduction avec les 'Bluebell'".

Pierre Rambert avait quitté le Lido en 2015. En 2018, il avait monté une nouvelle production de "La Traviata" de Verdi au Théâtre du Capitole de Toulouse (sud-ouest).