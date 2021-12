Décès de Pierre Rabhi : des hommages qui ne font pas l’unanimité

En réalité, plusieurs personnalités et internautes ont voulu rappeler les propos de Pierre Rabhi contre le mariage homosexuel ou la PMA (la procréation médicalement assistée). La femme politique et écofiministe française Sandrine Rousseau a par exemple publié un hommage assez nuancé, saluant la mémoire d’un "précurseur incroyable de l’écologie, la sobriété heureuse et le colibri", qui était cependant un "conservateur sur les questions sociétales, l’homosexualité et les femmes".

De son côté, l’écrivain Baptiste Beaulieu a publié sur Instagram un texte beaucoup plus sévère. "Pierre Rabhi n’était pas le gentil papy écologiste et bienveillant et humaniste qu’on s’imagine et qu’on trouvait si rassurant", écrit-il, parlant plutôt d'un "gourou conservateur, homophobe et sexiste".

Pour se défendre de toute attaque, Baptiste Beaulieu ajoute que oui, "il est toujours compliqué de parler de quelqu’un qui vient de mourir, surtout quand cette personne est très aimée" mais selon lui, "soit on n’en parle pas maintenant parce qu’il faut 'rendre hommage' et vos réserves tombent dans l’oubli, soit on en parle plus tard mais tout le monde a oublié. Sauf les victimes de cette personne et de la pensée qu’elle a promue."

Que reproche-t-on à Pierre Rabhi ?

En 2018, un article du Monde Diplomatique avait écorné l’image de Pierre Rabhi. Titré "Le système Pierre Rahbi", l’article relatait notamment certains propos tenus par Pierre Rabhi dans le livre 'semeur d’espoirs'. Sur le mariage homosexuel, Pierre Rabhi disait ainsi en 2013 : "Je considère comme dangereuse pour l’avenir de l’humanité la validation de la famille “homosexuelle”, alors que par définition cette relation est inféconde ".

Autre sujet: la PMA, Pierre Rabhi la comparait à "l’agriculture chimique". Et sur les rapports entre les hommes et les femmes, Pierre Rabhi déclarait : "Il ne faudrait pas exalter l’égalité. Je plaide plutôt pour une complémentarité : que la femme soit la femme, que l’homme soit l’homme et que l’amour les réunisse". Des propos que certains n’ont pas pu oublier.