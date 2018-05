Décès de Maurane: la RTBF bouscule ses programmes

Suite au décès de la chanteuse Maurane, La Une et La Deux et la Trois modifient leurs grilles pour lui rendre hommage.

Sur La Une

Un hommage de 5 minutes sera diffusé avant la demi-finale de l'Eurovision qui débutera à 20h25 depuis Lisbonne, au Portugal.

Sur La Deux

A 20h35, la deux diffusera "La passion selon Maurane : un an de vie", un film de Benoît Vlietinck. Pendant plus d'un an, de septembre 2002 à octobre 2003, une équipe de la RTBF a accompagné Maurane partout, du studio d'enregistrement d'un nouvel album avec Jean-Jacques Goldman aux coulisses de la soirée des Enfoirés, en passant par sa promo, jusqu'à la première de son nouveau spectacle à Paris. Avec des témoignages d'artistes tels que : Alain Souchon, Liane Foly, Garou, Muriel Robin, Stéphanie Fugain, Philippe Lafontaine, Marie Fugain, Francis Cabrel, Michel Fugain, Zazie, Lara Fabian, et Nougaro à propos de Maurane.

Sur La Trois

La troisième chaîne de la RTBF consacre une soirée et une nuit à Maurane :