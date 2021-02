Décès de Marc Wilmore, l'un des scénaristes des Simpsons

Marc Wilmore, un écrivain de 57 ans de la série d'animation américaine de renommée mondiale "The Simpsons'', est décédé dimanche soir après avoir été testé positif au Covid-19 et des suites d'autres problèmes de santé auxquels il faisait face depuis des années. Son frère, le comédien Larry Wilmore, l'a confirmé sur Twitter. "Mon cher, cher frère, Marc Edward Wilmore, est décédé la nuit dernière en combattant le Covid et d'autres maladies qui l'ont affaibli pendant de nombreuses années", a-t-il écrit.

C’est depuis la saison 13 que Marc Wilmore travaille sur la série et qu’il participe à l’écriture d’épisodes comme "The Bart of war" ou "Treehouse of Horror XIII". Il a remporté en 2008 l’Emmy pour un "Oustanding Animated Program" en tant que producteur de l’épisode "Eternal Moonshine of the Simpson Mind". À côté des "Simpsons", Wilmore a également travaillé sur des séries américaines comme "In Living Color", "The PJs " et "F Is For Family".