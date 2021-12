Décès de la romancière Anne Rice, auteure d'"Entretien avec un vampire"

L'écrivaine américaine Anne Rice, auteure de romans fantastiques et de vampires, dont "Entretien avec un vampire", qui a renouvelé le genre, est morte samedi à l'âge de 80 ans, a annoncé sa famille.

"Dans ses dernières heures, je suis resté assis à côté de son lit d'hôpital, impressionnée par ses réalisations et son courage", a déclaré son fils Christopher Rice sur sa page Facebook.

Il a précisé qu'elle était décédée des complications d'un accident vasculaire cérébral.

"Interview with a Vampire", publié en 1976 et qui renouvelait le genre du roman de vampires, a été adapté au cinéma par Neil Jordan, avec en vedettes Tom Cruise et Brad Pitt en 1994.