Décès de l'acteur Charles Gérard, second rôle fétiche de Lelouch (photos et vidéos)

Cinéma français: une amitié indéfectible unissait Charles Gérard et Jean-Paul Belmondo -... L’acteur Charles Gérard, second rôle fétiche de Claude Lelouch et grand ami de Jean-Paul Belmondo, avec qui il a joué régulièrement au cinéma, est décédé jeudi à l’âge de 96 ans, a annoncé à l’AFP Michel Godest, avocat de Jean-Paul Belmondo.