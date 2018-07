Claude Lanzmann, le réalisateur de "Shoah", est décédé à l'âge de 92 ans

Celui qui a vécu dans les années 50 avec Simone de Beauvoir est surtout connu pour son film "Shoah", sorti en 1985 et qui dure près de 10 heures. Après s'être lui-même engagé dans la Résistance lors de la Seconde Guerre mondiale, le Français avait dédié son œuvre à la récolte de témoignages de rescapés de cette guerre.

Le Français Claude Lanzmann, cinéaste, écrivain et philosophe, est décédé jeudi à l'âge de 92 ans, à Paris, écrit Le Monde le même jour.

Archive: discours de Claude Lanzmann après l'attentat de la rue des Rosiers, à Paris, en 1982 (RTBF-Sonuma)

Ce reportage a été tourné par le magazine "A suivre" dans la communauté juive de France, la plus nombreuse d'Europe occidentale, après l'attentat de la rue des Rosiers à Paris du 9 août 1982. Un attentat antisémite qui a fait 6 morts et 22 blessés. Cette montée de violence est à replacer dans le cadre plus général des événements qui secouent depuis 3 mois le Proche-Orient où toutes cartes ont été bouleversées suite à l'invasion du Liban par l'armée israélienne. L'émission était présentée par Josy Dubié, le 17 septembre 1982.