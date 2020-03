Décès d'Uderzo: le papa d'Astérix a rejoint le domaine des dieux – de la BD- (photos et vidéos)

Albert Uderzo est né le 25 avril 1927 à Fismes, près de Reims. D’une famille d’origine italienne, il obtiendra la nationalité française en 1934. Très vite, le jeune garçon est attiré par le dessin. Et plus spécialement le dessin animé. Les planches de Mickey Mouse seront son premier coup de cœur. Travailleur acharné, c’est son frère Bruno qui le convaincra d’envoyer ses créations à des éditeurs. Petit à petit, l’oiseau fait son nid, et à la fin des années 40, c’est pour plusieurs journaux (destinés à la jeunesse ou non) qu’il travaille, dont l’hebdomadaire OK. C’est sous le nom d’Al Uderzo qu’il signe alors ses œuvres. Très influencé par l’école américaine, il crée à vingt ans sa première série, Belloy. Sorte de héros moyenâgeux à la force herculéenne (Belloy, l’invulnérable, sera le premier album) c’est donc déjà la force qui caractérise le personnage. En 1950, Uderzo vient chez les Belges pour chercher de nouvelles collaborations. Terre de BD, la Belgique lui fait rencontrer Jean-Michel Charlier (scénariste de Buck Danny, Blueberry…), Mitacq (La Patrouille des Castors), Eddy Paape (Jean Valhardy) avec qui il collaborera. Mais surtout, un beau jour, il fera la connaissance de… René Goscinny. Les deux compères ne se quitteront plus.

Ils vont vite faire des étincelles avec Oumpah-Pah le peau rouge. Le goût des jeux de mots et des noms loufoques des personnages est déjà bien présent dans les aventures de l’Indien. En 1957, le camarade Goscinny (il vient de fonder un syndicat avec Charlier), introduit Uderzo au Journal de Tintin. Oumpah-Pah s’invite alors dans les pages du magazine à succès. En 1959, ils rejoignent l’équipe d’un nouveau journal : Pilote. Uderzo commence alors à illustrer les scénarii de Charlier pour Tanguy et Laverdure (il le fera pendant une décennie). Parallèlement, Goscinny et Uderzo vont essayer de trouver un nouveau projet…

Et pourquoi ne pas inventer un univers dans le monde celte ? Cette période de l’histoire, assez peu explorée en bande dessinée à l’époque, permet de parler, en ayant l’air de ne pas y toucher, de la société française contemporaine. En octobre 59, Astérix le Gaulois arrive en librairie. Uderzo dessinera les 31 albums suivants (sans compter Astérix et la rentrée gauloise et L’Anniversaire d’Astérix et Obélix – le livre d’or). Goscinny, lui, planchera sur le scénario des 24 premiers tomes. Le travail des deux larrons va, dès l’entame des Sixties, ne faire que monter en puissance. Et marquer les esprits, et son époque.

Un petit gaulois plus que prolix

Astérix et son univers vont assez vite sortir de leurs cadres et de leurs bulles. Dès la fin des années 60, Goscinny et Uderzo s’associent avec les studios Belvision. Sortiront de leur collaboration deux dessins animés qui rencontreront le succès : Astérix le Gaulois (1967) et Astérix et Cléopâtre (1968). En 74, les Studios Idéfix sont créés, et bientôt arrivera sur les toiles Les douze travaux d’Astérix (1976). Scénario original, il reste dans les annales. S’ensuivront une demi-douzaine de dessins animés (Astérix et… la Surprise de César (85), chez les Bretons (86), le Coup du Menhir (89), et les Indiens (94), et les Vikings (2006)). L’animation fera son retour – version 3D- dans les années 2010, grâce à Alexandre Astier (nous en parlerons plus loin).

- Je suis, mon cher ami, très heureux de te voir.

- C’est un Alexandrin !

Astérix va aussi ouvrir son village aux touristes. Le 27 avril 1989 ouvre, près de Paris, le Parc Astérix.

A la fin du XXème siècle (après Jules César), le Gaulois prendra le chemin du cinéma, mais en prise de vue réelle cette fois. Il est déjà la vedette de quatre films. Qui ont tous affolé le box-office : Astérix et Obélix contre César (1999- réalisé par Claude Zidi – près de 9 millions d’entrées) ; Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre (2002 – Alain Chabat – plus de 14,5 millions d’entrées) ; Astérix aux Jeux Olympiques (2008- Frédéric Forestier et Thomas Lagnmann – près de 7 millions d’entrées) et Astérix : au Service de sa Majesté (2012 – Laurent Tirard – près de 4 millions d’entrées). Bientôt, notre guerrier devrait faire frétiller sa moustache du côté de… l’Empire du Milieu, si on en croit les dires de Guillaume Canet (futur réalisateur et interprète de l’intrépide).