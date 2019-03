Décès à 49 ans de Keith Flint, chanteur du groupe anglais The Prodigy

Keith Flint, le chanteur du groupe de musique électronique punk anglais The Prodigy a été retrouvé mort à son domicile de Dunmow, près de Londres, selon les médias britanniques. Le chanteur était âgé de 49 ans. « Le décès n’est pas considéré comme suspect », a déclaré un porte-parole de la police.

Keith Flint avait fondé le groupe The Prodigy en 1990 avec le DJ Liam Howlett et le danseur Leeroy Thornhill. The Prodigy était devenu l’un des groupes phares de la scène électro, dite « big beat », des années 1990 avec Fatboy Slim et The Chemical Brothers. Après avoir écumé les rave parties underground du Royaume-Uni, le groupe était devenu mondialement connu avec les singles 'Breathe' et 'Firestarter' en 1996, issu de leur troisième album 'The Fat of the Land' (1997).

Le 2 novembre dernier, The Prodigy avait sorti son septième album studio, intitulé 'No Tourists', après trois ans d’absence.