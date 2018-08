Début des championnats du Monde de Pokémon à Nashville

Les championnats du Monde de Pokémon ont débuté ce vendredi après-midi à Nashville, dans l'état américain du Tennessee. Cet événement regroupe les meilleurs joueurs du jeu vidéo Pokémon et du jeu de cartes à collectionner.

Au total, des joueurs venus de plus de 35 pays s’affronteront pour décrocher le fameux titre de Champion du Monde Pokémon. Et les gains sont conséquents... ils atteignent en effet les 500.000 $. Ces gains seront distribués en bourses d’études et autres colis cadeaux aux couleurs des Pokémons.

Ces championnants peuvent être suivis en direct sur la chaîne Twitch. Ce site internet proposant du streaming comptabilise déjà plus de 15 millions de visiteurs mensuels. Avec cette compétition, leur nombre devrait encore exploser.

Des monstres de poche

Mais au départ, d'où viennent les Pokémons? Ils ont été créées par Satoshi Tajiri en 1996 et la légende raconte qu'il se serait inspiré des criquets qu'il élevait pendant son enfance pour participer à des courses de criquets. Quant au nom, il est issu de la contraction "Poketto Monsutā" qui signifie en français "monstres de poche".

Au départ, les Pokémons sont des jeux vidéo édités par Nintendo mais la marque est également exploitée sous forme de dessins animés, de mangas et de jeux de cartes à collectionner. Ce qui plait aux joueurs de Pokémon c’est l’idée véhiculée par ces monstres de poche. Les Pokémons sont vus comme des sportifs de haut niveau qui doivent s’affronter dans l’arène jouant avec leurs forces et leurs faiblesses. Le joueur de Pokémon est donc perçu comme l’entraineur de ces mini-sportifs. La mission principale du héros, du joueur n’est donc pas de sauver le monde mais de devenir le grand maître Pokémon, et donc le meilleur dresseur. Tout cela se jouera ce weekend à Nashville!