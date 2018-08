De succès en scandales, Madonna a 60 ans

Début des années 80, lorsque Madonna sort l'album Like a Virgin, l'enthousiasme est général. La chanteuse vient de mettre le pied dans l'engrenage de la gloire qui la poursuit toujours.

Le 16 août 1958, Madonna Louise Ciccone naît. Début des années 80, la chanteuse sort Holiday. La carrière de la jeune américaine est lancée. Depuis lors, plus de 300 millions d'albums sont écoulés. De cet immense succès, Madonna devient une icône.

Si le succès est exponentiel, la jeune femme de 26 ans sait où elle va. Rudy Leonet, coordinateur de la pop culture à la RTBF, commente : "Très vite, c'est elle qui décide, personne ne peut rien lui imposer. C'est une femme patron. Comme elle n'a pas que des mauvaises idées, on a plutôt tendance à lui faire confiance".

Et elle leurs donne raison. En 36 ans de carrière, Madonna est l'artiste solo qui a vendu le plus de tickets pour assister à ses concerts. Presque toutes les dates de ses onze tournées internationales se sont déroulées à guichet fermé.

Au milieu des années 80, Madonna tutoie les légendes Prince, David Bowie ou encore Mickaël Jackson. Elle est aujourd'hui est la dernière représentante de cette génération dorée. A 60 ans, elle annonce même la sortie d'un nouvel album.

Cette longévité Rudy Leonet l'explique: "Madonna a toujours su s'entourer des bonnes personnes. Ça lui a valu certaines critiques. Beaucoup lui ont reprochée d'être trop froide, calculatrice et stratégique. Mais elle a surtout eu beaucoup d'intuition", avant de poursuivre, "si elle a toujours été très exigeante avec ses collaborateurs, elle l'est aussi avec elle. Durant ses concerts, elle ne compte pas. Une énergie extraordinaire se dégage. C'est chanteuse, une danseuse et presque une athlète".

Adepte du scandale

Bête de scène, Madonna est également une grande apdepte du scandale. Ses tenues vestimentaires provoquent, son comportement choque, jusqu'à provoquer, parfois, de l'indignation. "Mais elle a toujours tout assumé, assure Rudy Leonet, et aujourd'hui elle laisse un héritage. Les Pink, Rihanna ou encore Katty Perry sont des artistes qui s'inspirent de la manière dont Madonna a géré sa carrière".

La star américaine est aussi une artiste engagée: "Au début, les médias se demandaient pourquoi et avec quelle légitimité elle prenait de telles positions. Mais durant sa carrière, elle est restée constante dans ses prises de paroles. Aujourd'hui, elle est devenue une ambassadrice de ses combats. Proche de la communauté LGBT elle milite pour la tolérance et l'ouverture d'esprit. C'est aussi une grande féministe. Elle a mis la femme au centre de son projet artistique".

A l'heure qu'il est, aucune tournée internationale n'est prévue pour la sortie de son prochain album, et rien n'assure qu'il y en aura une.