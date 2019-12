"De plus en plus de professionnels du numérique se posent la question du sens des innovations" (L'ère des données 2.2)

Paroles d'expertDepuis 100 ans, à l’échelle technologique large, et 50 ans, à l’échelle de la technologique numérique, on continue à innover sans savoir à quoi ça pourrait bien servir, en se disant qu’il y aura toujours bien quelqu’un pour créer une application pour utiliser ces nouvelles capacités technologiques. Et c’est ça, le réel problème : c’est de mettre en avant, à la base de la réflexion, le développement technologique, mais pas les usages que l’on peut en faire. Le numérique reste dans le progrès pour le progrès, pour assurer sa viabilité économique, du côté du management, de la stratégie marketing. Par contre, ce qui change très fort, c’est la volonté des professionnels du domaine de travailler dans les entreprises qui ont une finalité positive, et qui ne sont pas basées sur cette tendance à l’innovation à tout prix. Aussi bien au niveau des jeunes ingénieurs, que des professionnels dans le milieu depuis des dizaines d’années. Ils se posent des questions importantes et certains changent d’employeurs pour des questions de sens. Donc je pense qu’il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là, et je pense que ça peut avoir un impact, à partir du moment où l’on arrive à suffisamment poser les questions du sens de l’innovation, par rapport à la viabilité économique. J’ai cet exemple d’un chercheur, qui travaille dans un centre de recherches renommé au niveau mondial, et qui m’expliquait qu’il avait élaboré un développement technologique qui allait augmenter le débit de la fibre optique d’un facteur quatre. Et puis juste après, il m’a demandé si j’avais une idée d’à quoi ça pourrait servir. C’est très symptomatique du monde économique dans lequel on vit, à baser la croissance économique sur le progrès, et les innovations. — David Bol, professeur en circuits et systèmes électriques à l'UCLouvain