De nombreux obstacles se dressent sur le chemin des femmes journalistes: la ségrégation se poursuit

Précarité, ségrégation, stéréotypes... Une étude menée par trois chercheuses de l'Université libre de Bruxelles (ULB) et de l'Université de Mons (UMons) dresse un portrait peu reluisant des conditions de travail des femmes journalistes en Belgique francophone. Les directions des médias semblent en outre ne pas se rendre compte de ces difficultés et réfléchissent rarement à la place des femmes dans leur rédaction.

Les femmes représentent un tiers des journalistes belges, révèle une enquête nationale menée en 2018 par l'Université de Gand (UGent). "Nous constatons depuis longtemps que la proportion de femmes évolue lentement dans la profession" malgré qu'elles soient majoritaires à la sortie des études, explique Sophie Lejoly, secrétaire générale adjointe de l'Association des journalistes professionnels. Être une femme serait-il un inconvénient dans le journalisme?

"Il existe une ségrégation verticale et horizontale au sein des rédactions", mettent en avant Florence Le Cam, Manon Libert et Lise Ménalque. Les femmes rencontrent davantage de difficultés à progresser dans leur carrière, à grimper dans la hiérarchie. Pourtant, autant d'hommes (35%) que de femmes (32%) ressentent l'envie de diriger une équipe.

La question de la charge mentale

En outre, "les femmes sont davantage placées ou vont elles-mêmes préférer rejoindre des rubriques liées à la culture, la société, le lifestyle alors qu'on retrouve plus d'hommes dans l'économie ou la politique", explique Florence Le Cam.

Le discours des directions est contradictoire, note l'étude. Certains affirment que le sexe n'a aucune influence tandis que d'autres admettent qu'il joue un rôle car les femmes sont davantage prises par des problèmes de charge mentale et familiale.

Certains directeurs de rédaction estiment par ailleurs que "les femmes seraient plus à l'aise dans certaines rubriques, développeraient des approches plus émotionnelles et pour certains, elles seraient plus faciles à convaincre et à diriger". Les chercheuses relèvent que la place des femmes dans la rédaction reste un "impensé": peu de directeurs y ont déjà réfléchi.

Des charges mentales, liées au rôle de mère et aux vies personnelle et professionnelle sont par ailleurs pointées du doigt par les journalistes eux-mêmes. Au-delà de la condition de femme, c'est surtout la maternité qui est considérée comme un frein.