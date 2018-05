De nombreuses personnalités ont assisté aux funérailles de Maurane, revivez la cérémonie

Les funérailles de la chanteuse Maurane, décédée le 7 mai à l'âge de 57 ans, se sont déroulées ce jeudi matin en l'église Notre-Dame des Grâces, à Woluwe-Saint-Pierre. De nombreuses personnalités de la chanson française et des politiques étaient présentes.

Les chanteurs Michel Fugain, Maxime Le Forestier, Francis Cabrel, Francis Lalanne, Pascal Obispo et Gérard Lenorman, ainsi que Zazie, Catherine Lara et Anggun ont fait le déplacement. Il y a aussi Luc Plamondon, le compositeur de l'opéra rock Starmania. L'actrice Muriel Robin est présente. Une grande partie de l'équipe des "Enfoirés" ont assisté à la messe.

Les chanteurs et chanteuses belges Jean-Louis Daulne, Marie Daulne et Typh Barrow, qui s'étaient produits lors du dernier concert de Maurane (à l'occasion de la fête de l'Iris) étaient dans l'église. Il y avait également Sandra Kim, Viktor Lazlo et le Grand Jojo.

Le créateur de spectacles Franco Dragone a assisté à la cérémonie.

Parmi les personnalités politiques présentes, il y avait le président du PS Elio Di Rupo, la ministre de Culture Alda Greoli et l'ex ministre Joëlle Milquet(cdH).

La famille proche de Maurane, dont sa fille Lou, avaient demandé de ne pas apparaître à l'image.