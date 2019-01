De New York à Sydney, la mobilisation des étudiants pour le climat fait parler d'elle

S'ils espèrent interpeller les autorités belges avant tout, les 35.000 étudiants qui ont manifesté hier à Bruxelles se font entendre aussi bien au-delà de nos frontières. El Pais, Le Monde, le New York Times, The Australian, la BBC... la troisième marche des jeunes pour le climat trouve écho dans toute la presse internationale.

"Ces jeunes continueront à marcher une fois par semaine tant que le gouvernement n'aura pas agi", souligne El Pais. Le quotidien espagnol cite Reuters, mentionnant que Bruxelles est régulièrement pointée comme une des villes les plus embouteillées d'Europe.

Le New York times, qui cite également Reuters, rapporte les chiffres éloquents de la manif pour le climat, en soulignant aussi la congestion permanente de la capitale belge et de l'Europe. "C'est un signe de honte pour la ville où l'Union européenne fixe les politiques climatiques européennes", peut-on lire sur le site internet du quotidien américain.

"La troisième marche des jeunes pour le climat à Bruxelles a été un succès", relève de son côté le quotidien néerlandais Algemeen Dagblad, qui mentionne également les différents rassemblements organisés dans d'autres villes belges. Aucune initiative du genre n'a été notée aux Pays-Bas pour l'instant. Cependant, des organisations environnementales ont prévu une marche à Amsterdam le 10 mars prochain.

Le Monde évoque encore un mouvement des "grèves scolaires pour le climat" d'une "ampleur inattendue", dépassant "la question des traditionnelles divisions linguistiques du royaume", les jeunes provenant de Flandre, de Wallonie et de Bruxelles. "Quatre ministres, zéro politique", rapporte d'ailleurs le quotidien citant un slogan affiché par un étudiant à Bruxelles.

"Nous continuerons jusqu'à ce que les politiques agissent enfin", a confié l'un des jeunes de la marche pour le climat à la BBC qui s'est aussi glissée au sein de la manifestation. "Nous sommes venus aujourd'hui avec les cinquièmes et sixièmes. C'est plus comme un voyage scolaire... C'est notre professeur qui l'a organisé donc nous ne séchons pas les cours", a précisé un autre étudiant à la chaîne britannique venue recueillir les motivations des manifestants.

The Australian a diffusé sur son site une vidéo de la marche de jeudi. En novembre, des milliers d'élèves avaient également fait l'école buissonnière à travers le pays pour demander des actions concrètes de la part du gouvernement. Le mouvement "Strike 4 Climate Action" avait été inspiré par Greta Thunberg, l'adolescente suédoise devenue en quelques semaines une figure mondiale du militantisme pour le climat.

Celle-ci, qui a inspiré des milliers d'élèves à travers le monde, dont en Belgique, en Allemagne, en Australie, au Canada et en Suisse, a appelé à une grève scolaire internationale, le 15 mars. Jeudi, elle a d'ailleurs qualifié de "héros" les jeunes Belges qui sèchent les cours pour réclamer des mesures politiques ambitieuses contre le réchauffement climatique.

L'"Agence Chine nouvelle" (Xinhua), qui avait déjà relayé le mouvement début janvier, a aussi consacré une dépêche sur la marche aux 35.000 participants. "Les manifestations, cinq fois plus importantes qu'une semaine auparavant, ont rassemblé des étudiants de tous les niveaux d'enseignement", pointe l'agence chinoise, citant des slogans tels que "Make Belgium great again" ou "Cool kids against global warming".

Une nouvelle mobilisation aura lieu, dimanche 27 janvier, à l'initiative du collectif citoyen "Rise for Climate Belgium".