De Liège à Namur en passant par Bruxelles : que faire à la fête de la musique ce week-end ?

La fête de la musique bat son plein ! Depuis ce jeudi dans toute la Fédération Wallonie Bruxelles ce sont toutes les musiques qui sont représentées car c’est bien le principe de l’événement : mettre en avant la diversité de ce qui se fait chez nous en termes de production musicale. Au total ce sont 750 concerts et activités autour de la musique, tous gratuits, étalés sur 4 jours, et la coordination est assurée par le Conseil de la musique. Tout le programme se trouve sur le site de la fête de la musique. Quels sont les concerts à ne pas rater ?

Dimanche, direction la maison communale d’Uccle où l’Orchestre Philharmonique de la commune jouera, un ensemble composé de musiciens amateurs de tous les âges. Le programme va de Beethoven à Berlioz en passant par Borodine et Bruch.

Dimanche au Village de la musique, plusieurs groupes de musique jeune public dont Comète, nouveau projet de plusieurs membres du groupe belge Girls in Hawaii qui se sont réunis pour faire des reprises de tubes, destinées aux enfants.

Le même soir sur la Scène du parc, le Louviérois Romano Nervoso enflammera le public de son Rock’n’roll ultra-dynamique. Il laissera ensuite la place au collectif Yôkaï et sa musique entre jazz, rock et pop.

Comme chaque année depuis 6 ans, l’un des spots les plus importants de la fête de la musique, c’est le Village de la musique mis en place dans le Parc du Cinquantenaire ce week-end. Sur la plus grande scène, concert du collectif bruxellois Le 77 ce samedi, juste avant un autre collectif de rap belge qui fait beaucoup parler de lui : L’Or du commun.

Place au classique ce jeudi soir avec un concert de l’Orchestre Philharmonique de Liège. Un programme fait d’extraits de la symphonie avec orgue de Saint-Saëns et de la première symphonie de Brahms. Plus contemporain, ce jeudi également mais au Centre culturel Les Chiroux, les élèves du Conservatoire royal de Liège présenteront " Est-ce que tu m’aimes vraiment ? ", un spectacle musical qui reprend leurs compositions autour du thème de l’amour.

Province de Namur

Ce vendredi, sur le site de la Citadelle et dans le centre de Dinant (sur la Croisette, à la Collégiale, à la Maison de la Pataphonie et sur le nouveau kiosque dédié à Adolphe Sax), il y aura une foule de concerts à partir de 19h dont le trio Vincent Rouard (piano), Kathy Adam (violoncelle) et Didier Laloy (accordéon diatonique).

Sur la Place d’Armes de Philippeville samedi soir, plusieurs concerts qui se succéderont : la chanteuse liégeoise Tanaë, le groupe Montevideo puis enfin les Français de Eiffel.