De la réalité augmentée sur pare-brise pour une "conduite plus facile et plus sûre"

La société suisse WayRay a présenté, lors du CES 2019 à Las Vegas, un concept de pare-brise qui associe hologramme et réalité augmentée et qui pourrait équiper certains modèles de voitures à l'avenir. En septembre dernier, la start up annonçait avoir reçu plusieurs millions de dollars d'investissement de la part de grands constructeurs automobiles tels que Porsche et Hyundai. Voici la vidéo de démonstration, un conducteur se trouve à bord d’une berline Genesis G80 et fait le tour d'un circuit.

Le principe est d'utiliser l’entièreté du pare-brise pour informer le conducteur et "rendre la conduite plus facile et plus sûre". Les éléments apparaissent comme s’ils étaient projetés sur la route. "L’affichage de WayRay montre non seulement des éléments de navigation, comme le balisage de la voie, les points de destination ou la vitesse actuelle, en réalité augmentée, mais ajoute aussi des fonctions ADAS comme les avertissements de changement de voie", expliquait Hyundai dans un communiqué officiel. Pour ne pas perturber le conducteur, les informations sur le pare-brise donnent l’impression d’apparaître à une quinzaine de mètres du véhicule. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, des données apparaissent concernant des lieux touristiques et elles sont intégrées dans le paysage.

Ce pare-brise en réalité augmenté, explique l'entreprise, serait au départ destiné aux conducteurs en phase d’apprentissage, ou n’ayant pas une grande expérience de la route. Ils ont également précisé voir plus loin et avoir l'intention d'utiliser cette technologie pour les bateaux et les aéronefs, mais aussi pour des surfaces telles que le mur de verre d'un bureau.