De l'évolution de l'Homo digitalis, et ses premiers pas vers la sobriété numérique (L'ère des données 3.1)

Le troisième volet de notre dossier va donc se consacrer aux internautes, à leurs habitudes de consommation, en lien étroit avec les softwares, ces programmes informatiques et applications qui sont l’interface entre le monde des données et celui des humains. Et d’aborder le concept de sobriété numérique.

Alors que l’industrie du numérique est engluée dans une vision ultra-consumériste, où les données personnelles ont une valeur marchande de plus en plus importante, les professionnels du secteur se posent de plus en plus la question de l’impact sociétal de ces innovations technologiques qui ont envahi notre quotidien.

Arrivée des smartphones, prise de pouvoir des réseaux sociaux et développement du cloud : l’infrastructure supportant l’échange de données a dû s’adapter à ces évolutions et s’est donc développée en conséquence, afin de fournir un internet toujours plus rapide. Cerise sur le gâteau, cette nouvelle puissance du net a permis la naissance, rapide et phénoménale, du streaming vidéo. Toutes ces innovations numériques ont profondément redéfini les relations familiales, amicales, professionnelles au sein de notre société.

Preuve de l’illustration de ce délicat équilibre entre développement des infrastructures et consommation de services numériques : une corrélation a été prouvée entre la vitesse d’internet dans les foyers et le nombre de souscriptions à un service de streaming vidéo ; et la consommation de vidéos en streaming est considérée comme un facteur clé dans l’expansion de l’infrastructure du numérique par les experts du secteur. En d’autres mots, plus un utilisateur aura un internet rapide, plus il sera tenté de consommer du streaming vidéo ; et dans l’autre sens, plus les vidéos en streaming seront visionnées, plus l’infrastructure sera développée pour offrir un internet plus performant.

Sauf qu’ici, prédire l’évolution de la demande est très complexe, vu l’infinité de services et contenus que la data génère. Et pourtant, ces dernières années, c’est le streaming vidéo qui mène la danse. A la fois du côté du développement des data centers, car la vidéo est un des médiums les plus gourmands en données, que du côté de l’accroissement des capacités des réseaux (surtout mobiles) à acheminer les données.

Dans l’imaginaire de beaucoup d’entre nous, internet, c’est surtout un écran où s’affichent des informations, et un modem. Dans les coulisses, pourtant, c’est toute une infrastructure de serveurs et réseaux qui grossit et évolue sans cesse. Et logique capitaliste oblige, l’évolution de cette infrastructure est intimement liée à la demande de données des utilisateurs.

Mais ces nouvelles habitudes font plus que redéfinir la dynamique familiale et de communication : elles poussent les fournisseurs de contenus à s’adapter, face à ce nouveau paradigme qui s’est installé : pour avoir du clic, mettez de la vidéo.

Actuellement, on se dirige vers un modèle multivision et multitâche : chacun peut regarder le programme de son choix, sur l’appareil qui lui convient et ne pas rester passif devant un film, une série, en surfant ailleurs sur internet pour tweeter, faire un selfie, lire un article à propos du film que l’on est en train de visionner, etc. Rien ne sert de décrire de long en large ce modèle, tout le monde le vit au quotidien.

Le système numérique, tel qu’il fonctionne maintenant, ne peut tenir encore qu’une génération, soit 35 ans, à cause principalement de l’épuisement des minerais. Se sevrer du numérique, c’est inenvisageable. Le numérique est indispensable, dans un usage critique du quotidien comme passer un scanner, réguler le trafic aérien. Si on l’enlève, la société s’effondre. Mais le numérique est un formidable outil de résilience face à l’effondrement en cours de l’humanité. C’est un formidable outil de communication. Donc, d’un côté, c’est un formidable outil pour répondre à la crise, et on est en train de le gâcher en regardant des vidéos de chat. Il y a urgence à permettre à l’humanité de se donner une marge de manœuvre, afin que ça tienne plus qu’une génération, au lieu de précipiter l’effondrement : se donner la chance d’une transition. — Frédéric Bordage, cofondateur de GreenIT et expert en numérique durable

Pour un même message, les quantités de données générées et consommées explosent. Et l’on est face à une boucle infinie, où innovations technologiques et comportements humains se renforcent mutuellement dans une escalade de consommation de données.

Face à ce constat, les notions sobriété numérique et d’écoconception ont émergé ces dernières années. Avec ce principe de base : il faut éviter de créer et de consommer de la donnée. La création de données, se situe du côté des concepteurs de logiciels et fournisseurs de contenus, une thématique abordée dans la version 3.2 de ce dossier. Côté consommation, c’est le comportement utilisateur qui doit évoluer, l'internaute devant réaliser la quantité de données qu'il utilise chaque jour, et essayer de la réduire au maximum, comme il le ferait pour sa consommation de carburant ou d'électricité.

Parmi les chercheurs et experts de l’impact environnemental du numérique, une réflexion revient souvent : on éloigne de plus en plus l’utilisateur de l’impact de son utilisation d’internet. D’un côté, l’infrastructure qui soutient le numérique est finalement très peu visible, et de l’autre, l’utilisateur n’a globalement pas la connaissance des capacités des appareils qu’il utilise. Le numérique veut nous simplifier la vie, et ce faisant, il veut éviter que l'on se pose des questions sur son fonctionnement intrinsèque. Avec le cloud, tout un chacun n’a même plus besoin de disques durs pour stocker ses données, il n’y a donc aucun moyen de prendre conscience des données stockées, générées, échangées.

Un autre problème fondamental dans la sensibilisation de l’internaute de son impact environnemental, c’est l’aspect illimité des abonnements proposés. Notre facture d’eau, de gaz, d’électricité augmente si notre consommation augmente. Pour les données, ce n’est plus le cas. On peut en consommer 30GB ou 1000GB par mois, le montant à payer restera le même. Et les abonnements mobiles sont tout doucement en train de suivre cette voie. Le levier économique est alors très difficile à activer pour faire changer les comportements.

Un énorme travail de conscientisation doit donc être mené. Et de proposer quelques pistes de réflexion dans ce dossier.