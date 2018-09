De Kanye West à Caballero, comment Ralph Lauren est devenu une institution du milieu hip-hop

La bande dont le nom fait référence à Polo, l'une des collections sportwear de Ralph Lauren, multiplie les descentes dans les grands magasins pour voler des vêtements Ralph Lauren. "Au début, il ne s’agissait pas que de Ralph Lauren, explique Rack-Lo, le rappeur-leader du crew dans le documentaire "Bury me with the Lo on". À la base, on portait différentes marques intemporelles, Guess, Tommy, Nautica, Descente, Elles, Sergio Tachini, G Gerry, Gucci etc. C’était notre job, on connaissait tout des principaux magasins de designer à Manhattan. La marque Polo Ralph Lauren est restée parce qu’elle était plus influente. C’était quelque chose qui manquait dans notre quartier. C’était rare. Les gens ne pouvaient juste pas se l’offrir".

Les Lo-Life et leur fascination pour Ralph Lauren ont fait des petits. Plus tard, d'autres grands noms du monde du hip-hop ont en effet adopté le "Ralph Lo way of life". La marque au cavalier est d'ailleurs citée dans de nombreux morceaux de rap. "Ralph Lauren was boring before I wore him", chante ainsi Kanye West en 2009 dans "You Ain't Never Gotta Ask" ("Ralph Lauren était ennuyeux avant que je ne le porte"), s'attribuant ainsi le succès de la marque chez les nouvelles générations.

"I'm popping Ralph Lauren tags and pouring champagne inside a polo glass", rappe Nas dans "Make the World Go Round". Plus récemment, le rappeur américain Future parle de ses "Ralph Lauren boxers" et "Ralph Lauren socks" dans "Gone to the moon".