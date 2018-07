Dans les coulisses des capsules foot de l'Agent Verhaegen

Ses mimiques sont célèbres, son "hey là-bas" est reconnaissable parmi des centaines et son rire communicatif en laisse peu de marbre. Pablo Andres, ou plutôt "l’Agent Verhaegen", est une vraie star sur Facebook depuis deux ans et sa notoriété explose depuis ses passages en télévision lors de la Coupe du monde.

A l’origine, la vie de tous les jours était son terrain de jeu mais depuis plusieurs mois, ce passionné de football s’autorise le monde du ballon rond et, évidemment, les Diables rouges. Ce que le public sait moins, c’est que toutes ses capsules sont réalisées entièrement par Pablo Andres, depuis l’écriture jusqu’au montage... et dans son grenier.

"C’est ce qu’on appelle un 'home studio', c’est un petit cocon que je me suis créé pour essayer d’être le plus autonome et le plus réactif possible à l’actualité. Ce studio se trouve dans le grenier de ma maison. J’ai une petite caméra équipée d’un fish-eye qui donne cet effet arrondi et 'cartoonesque' qui accentue mes caricatures. J’ai aussi deux spots d’éclairage pour bien éclairer lors des tournages et j’ai aussi un petit décor qui se voit derrière moi lors des vidéos." Mais pour autant, ce studio "maison" est loin d’être amateur.

"Des professionnels sont venus pour m’aider ; un ingénieur du son pour optimiser le son de la pièce, un caméraman est venu me conseiller pour les éclairages, une décoratrice pour les accessoires du studio et j’ai même reçu les conseils d’un maquilleur pour me dire comment je devais me maquiller. L’idée, c’est vraiment que je puisse concevoir ma vidéo de manière indépendante tout en ayant tous les réglages déjà prêts."