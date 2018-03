Dans le smartphone d'Arthur (18 ans): "Sur Facebook, les 3/4 des posts sont un peu 'putaclics'"

Facebook : "J’y vais un peu moins maintenant, parce que ça devient moins intéressant. Les trois quarts des publications, ce sont des articles RTBF ou RTL qui sont un peu 'putaclics', et du coup, ça ne m’intéresse pas. Ça devient de plus en plus un fil de publicités et d’articles. Je n’ai pas vu de changement avec le changement d’algorithme. J’y vais pour les événements, ça c’est vachement pratique, et aussi pour l’école : là aussi, c’est pratique car on peut y travailler en groupe, préparer nos examens ensemble, etc."