Dans le rétro : il y a 40 ans, l'œuvre du maître Hitchcock marquait son clap de fin

Son surnom, le maître du suspense, lui collait à la peau. Sa main -de maître-, c'est dans le collet du 7ème art qu'elle était prise. Le réalisateur britannique est décédé des suites d’une insuffisance rénale le 29 avril 1980 dans le quartier huppé de Bel Air, près de Los Angeles. Quarante ans plus tard, son cinéma glace encore toujours le sang. Et sa réalisation force toujours le respect. Sa bobine, devenue légendaire, on s’en souvient bien, et reste fixée sur pellicule, notamment grâce à ses célèbres caméos.

Alfred Hitchcock et ses terribles oiseaux - © STF - AFP

Hitchcock c’est une marque, une patte. Atmosphère inquiétante, thriller, suspense (haletant, voire parfois, effroyable), psychologie, le tout saupoudré d’une petite touche d’humour bien à lui. Mise en scène au cordeau, musiques personnages à part entière, décors aux lieux soignés, sa silhouette bedonnante inspirait le respect – il dut cependant essuyer certaines critiques, lui reprochant d’utiliser parfois ces acteurs comme de simples marionnettes —.

Spéciale "Hitch" dans "Entrez sans frapper" du 11 octobre dernier Spéciale Alfred Hitchcock - Entrez sans frapper - 11/10/2019 Spéciale Alfred Hitchcock, qui aurait eu 120 ans le 13 août dernier. Un beau livre "Alfred Hitchcock : Tous les films" de Paul Duncan paraît chez Taschen. Découvrez l'inventeur du film d'horreur moderne. Ce guide complet des œuvres de Hitchcock, est un trésor pour les passionnés de cinéma, retraçant l'ensemble de la vie et de la carrière du réalisateur, de ses débuts en 1925 à Complot de famille, son chant du cygne sorti en 1976. À travers des entrées détaillées abordant chacun des 53 films de Hitchcock, ce livre avec reliure en tissu offre des textes passionnants, des photos inédites et une liste illustrée de toutes les célèbres apparitions furtives du maître. On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg.

Beaucoup de ses œuvres restent et resteront encore dans le panthéon du cinéma. Les 39 marches (1935), L’inconnu du Nord-Express (1951), Fenêtre sur Cour (1954), La main au collet (1955), Sueurs froides (Vertigo, en anglais -1958), La Mort aux trousses (1959), Psychose (1960), Les Oiseaux (1962), Pas de printemps pour Marnie (1964), pour ne citer que celles-là, sont des monuments. Merveilles de précision et d’ambiances aux mises en scène souvent ébouriffantes et créatives, elles contiennent leurs lots de scènes cultes, qui restent gravées dans la mémoire collective. Citons la terrifiante scène de douche et la lugubre maison de Psychose, la course dans un champ de maïs d’un Carry Grant poursuivit par un avion ou l’action au mont Rushmore dans la Mort aux trousses, les redoutables attaques de volatiles dans Les Oiseaux, la balade sur la corniche de la Côte d’azur de La main au collet ou encore le faux plan séquence de La Corde (1948). Si vous voulez du classement, les Français de Télérama vous proposent la liste de ses dix meilleurs films.

Hitchcock et Pierre Dac à la Cinémathèque française, le 28 mai 1960 - © - - AFP D’abord publiciste à Londres au début des années 20, il se lancera dans la réalisation lors de cette même décennie. Il commencera donc à œuvrer dans le muet, et sera assez vite remarqué pour son perfectionnisme. Les Cheveux d’or (The Lodger), dont l’histoire lorgne sur celle de Jack l’Eventreur, marque son premier succès. Nous sommes en 1927. Chantage sera à présent parlant (un des premiers au Royaume-Uni) et rencontrera son public deux ans plus tard. Petit à petit, Hitchcock grimpe les échelons. Après l’Homme qui en savait trop (1934), il monte Les 39 Marches (1935). Il est déjà question d’un homme qui cherche à prouver son innocence. Souvent cité comme le premier chef-d’œuvre du maître, sa notoriété est alors définitivement établie.

Alfred Hitchcock, sa femme Alma Reville et sa fille Pat embarquent pour les States sur le Queen Mary, le 04 mars 1939 à Southampton. - © - - AFP Fort de son succès, il rejoindra, avec sa famille, les Etats-Unis en 1939. La Californie, son fief. Et Rebecca, un triomphe. S’ensuivront les succès que l’on connaît des années 40, 50 et 60. Entre-temps, il reviendra sur le Vieux Continent notamment de 1943 à 45. Profondément antifasciste, il participera à l’effort de guerre en réalisant des films sur l’armée française libre et sur la libération des camps de concentration. Luttant par la suite contre le négationnisme, il dira de cette expérience en rester profondément affecté toute sa vie durant.

Bande-annonce de "la Mort aux trousses" ("North by Nort-West") présentée par Hitchcock himself :

Après une vingtaine d’années prestigieuses et autant de succès au box-office, il connaîtra un petit passage à vide fin des années 60 (compensé cependant par des œuvres magistrales comme les entretiens Hitchcock/Truffaut parus en 1966), il renouera avec le succès avec Frenzy en 1972 et Complot de famille, son dernier film, quatre ans plus tard. Hitchcock fut nommé quatre fois aux Oscars dans la catégorie du meilleur film (il sera néanmoins nominé cinquante fois). Seul Rebecca décrochera la prestigieuse statuette, en 1940.

Bande-annonce réalisée pour les 60 ans de "Sueurs Froides" (Vertigo) en 2018

"Alfred Hitchcock présente" On retrouve dans ses films souvent des ingrédients similaires : des scénarii et des décors très travaillés, des blondes à la beauté froide – Grace Kelly, Eva Marie Saint, Kim Novak, Madeleine Carroll, Tippi Hedren (cette dernière l'accusera d'harcèlement sexuel en 2016)…-, un personnage masculin innocent pris dans un engrenage dramatique – dans la peau duquel on retrouve entre autres ses acteurs fétiches Carry Grant et James Stewart -, des trouvailles techniques, une emprise maternelle et des figures de "méchants" (voir ci-dessous). Le britannique prendra les commandes de 54 longs-métrages dans sa carrière.

Hitchcock facétieux lors d'une conférence de presse pour Psychose, en octobre 1960 - © STF - AFP

C'est à Hitch qu'on doit aussi cette citation, rentrée dans la postérité: "Meilleur est le méchant, meilleur est le film". Le maître, disparu il y a quarante ans maintenant, savait décidément y faire pour ne ménager ni nos émotions, ni nos méninges.