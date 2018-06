Dans le rétro: elle en avait dans la musette, Yvette... (photos et vidéos)

L'as du "piano à bretelles", la flamboyante Yvette Horner nous a quitté ce lundi à l'âge vénérable de 95 ans. La reine du bal eut une carrière extraordinaire. Avec plus de 150 albums, plus de 30 millions de disques vendus, Yvette Horner a popularisé l'accordéon. En France, mais aussi à l'étranger. Le phénomène est né en 1922 à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. Elle adorait cette ville. Et bien qu'elle ait vécu par la suite à Nogent-sur-Marne (ville phare du bal musette, avec ses guinguettes au bord de l'eau), elle garda toute sa vie une petite pointe d'accent du sud-ouest. C'est en 1948, qu'Yvette Horner remporte la coupe du monde d'accordéon. C'est le début d'une belle épopée.