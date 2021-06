Dans la tête de Charel Cambré : une exposition plus que sympathique au Centre Belge de la Bande Dessinée

Le Centre Belge de la Bande Dessinée nous présente un auteur du nord du pays, avec une petite exposition bien sympathique, intitulée "dans la tête de Charel Cambré". Charel Cambré qui, depuis le début des années 1990, n’arrête pas de dessiner !

3 images expo cbbd © Charel Cambré

La bd flamande… C’est vrai qu’on la connaît peu, du côté francophone du pays ! Quelle en est la cause ? Difficile à dire, bien évidemment, et il y a certainement des tas de raisons, valables et moins valables, à cet état de fait. Les francophones n’ont pas toujours l’œil ouvert sur la création au-delà de la frontière linguistique. J’en veux comme exemple l’écrivain Pieter Aspe, mort il y a peu, et qui n’a été traduit en français que par un éditeur de l’hexagone. Charel Cambré a ainsi modernisé et rendu adultes les personnages mythiques de Bob et Bobette, et ce sont ses seuls albums qui ont été traduits en français. Et je lui ai posé la question de savoir pourquoi il y avait tellement peu de bd flamandes traduites en français… C'est une question de culture, dit-il, de différence dans l'approche de ce qu'est la bande dessinée, dans une méconnaissance, également, de la part des francophones, de ce qu'est la BD néerlandophone.

Charel Cambré - 27/06/2021 exposition CBBD - BD

Cambré ajoutait qu’on ne peut pas aimer ce qu’on ne connaît pas ! La bande dessinée flamande est considérée souvent par les francophones comme uniquement "populaire". Mais il y a aussi des auteurs comme Judith Vanistendael qui font de la bd moderne, du roman graphique comme on dit. Et le fait d’être populaire, ce n’est pas un défaut, loin s’en faut ! Charel est d’un éclectisme fou, avec un humour souvent déjanté, mais à la portée de tout le monde. Il s’amuse et amuse… Hormis Bob et Bobette, il est l’auteur de " Albert & co " et de " Filip en Mathilde " (une dizaine d’albums, quand même), d’une adaptation en bd d’une série télévisée flamande, de bien d’autres séries populaires aussi, et, également, de caricatures politiques particulièrement réussies !

