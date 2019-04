Dans 50 ans, Facebook comptera plus de membres décédés que vivants

Facebook: que deviennent nos profils après la mort? - On n'est pas des pigeons ! - 01/02/2017 Le réseau social Facebook est peuplé de plus en plus de morts. Selon une étude de Entrustet, trois personnes inscrites sur Facebook meurent chaque minute dans le monde. Certains estiment que ces vies virtuelles doivent perdurer, d'autres veulent fermer les comptes ou les transformer en mémorial. Oui, mais comment faire ? On n'est pas des pigeons vous explique.