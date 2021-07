Daniel Ricciardo et Eli Roth, invités à prendre la parole lors du Tomorrowland virtuel

La deuxième édition de Tomorrowland Around The World, la version virtuelle du festival Tomorrowland, qui se déroule du 16 au 17 juillet, n’inclura pas seulement des DJs à sa programmation, mais également des invités internationaux. Le réalisateur de films Eli Roth et les pilotes de formule 1 Daniel Ricciardo et Lando Norris accueilleront les spectateurs pour une "séance d’inspiration".

Six invités

Au total, six invités, issus de disciplines diverses, prendront la parole durant le Tomorrowland Around The World. Le pilote de course, Daniel Ricciardo, est un ancien champion de F3 de 32 ans, désormais détenteur de sept victoires en F1. Il est également arrivé deux fois sur le podium de la Coupe du monde.

A 21 ans, son collègue, Lando Norris, est le plus jeune coureur de Formule 1 de tous les temps. Le réalisateur Eli Roth est surtout connu pour des films d’horreur, tels que "Cabin Fever" ou "Hostel" et le film de Tarantino "Inglourious Bastards". Par la suite, il s’est reconverti dans les contenus familiaux pour la télévision et s’est engagé pour la lutte contre la maltraitance des animaux.

Autres invités pour ces "séances d’inspiration": Jay Shetty, un ancien moine britannique, devenu auteur best-sellers et présentateur de podcasts aux millions de fans, mais également la triathlète britannique Lucy Charles-Barclay et la personnalité de télé-réalité américaine Miss J, connue pour son travail dans l’émission America’s Next Top Model.

Tomorrowland Around The World se déroule du vendredi 16 juillet au samedi 17 juillet 2021. Pour les tickets et les informations : www.tomorrowland.com.