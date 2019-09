Dangers des chargeurs et batteries de smartphones: entre vérités et légendes urbaines

Les chargeurs et les batteries d’appareils mobiles présentent-ils de réels dangers pour l’utilisateur ? Et comment les maintenir en bon état ? Les explosions et incendies de smartphones survenus ces dernières années témoignent de la réalité du problème.

Pour les batteries plus importantes (de voiture ou de domicile) il est conseillé de ne pas intervenir sur une batterie en feu. Le risque continue à persister après l’extinction et l’emballement thermique est susceptible de reprendre quelques minutes, voire quelques heures plus tard.

Parmi les exemples d’illustration, le scientifique évoque le cas d’une recharge de trottinette électrique qui, suite à un emballement thermique a fini par provoquer des dégagements de fumées toxiques, puis une explosion. Cet emballement thermique est caractéristique des batteries au Lithium. La batterie surchauffe de manière exponentielle jusqu’à l’explosion. Apple en a fait les frais à plusieurs reprises avec des iphones et des ipads. Le problème résiderait partiellement dans la taille des batteries de plus en plus fines. La séparation entre les plaques négative et positive en est alors fragilisée.

Il évoque aussi le risque de court-circuit qui débute par une température élevée et peut ensuite mener à des projections de matière en fusion et des risques de brûlures.

Chargeurs de sous-marque : danger

Si rares sont les appareils utilisant un chargeur USB qui entraîne des accidents, le danger maximum proviendrait de chargeurs commercialisés par des sous-marques souvent inconnues en provenance d’Asie. Une étude publiée en janvier 2019 a montré que 99% de 400 chargeurs d’iPhone génériques ne réussissaient pas les tests de sécurité électrique.

Pour Damien Ernst, les fabricants (Samsung, Apple…) ont bien trop peur de ruiner leur image pour prendre des risques. "Si des accidents se sont produits, c’est aussi parce que les cellules de batteries sont testées par milliers avant leur commercialisation, mais qu’un défaut peut ne se présenter qu’après la commercialisation de millions de ces batteries". Avec les conséquences économiques que l’on connaît. L’ingénieur remarque que pour les produits plus low cost comme les cigarettes électroniques, le branding est moins important et les accidents de batterie plus fréquents.

Comment entretenir une batterie Lithium-Ion

Tous les smartphones et tablettes actuels utilisent la même technologie de batterie au lithium ion. Petite mise à niveau sur les vérités et les légendes urbaines qui les entourent

L’effet mémoire : c’est fini

L’effet mémoire, qui frappait les batteries NiCd et NiMH n’existe plus sur les modèles li-ion. Il ne sert donc plus à rien de décharger régulièrement les accus jusqu’à un certain pourcentage avant de les recharger à nouveau.

La décharge profonde: c’est nouveau

Une batterie peut désormais être rechargée à tout moment, sans se soucier de la capacité restante. En revanche, la "décharge profonde" qui consiste à utiliser un PC ou un téléphone jusqu’à la panne sèche de courant n’est pas conseillée.

En théorie, il vaudrait mieux recharger sa batterie avant qu’elle ne passe sous le seuil de 5% de capacité. Sous peine d’endommager les "cellules", ces unités de production électriques qui (réunies) constituent une batterie. Mais ce danger est très théorique, explique Damien Ernst : "Sur les appareils modernes, la batterie s’éteint automatiquement avant d’atteindre sa capacité minimale". Mais cela, le petit symbole de charge de la batterie ne vous le dit pas.

Une batterie chargée peut-elle rester branchée ?

Ici aussi, les nouveaux appareils disposent d’un mécanisme de coupure automatique du chargement. Maintenir la charge à 100% toute la nuit n’est pas idéal. D’abord pour la chaleur du téléphone et ensuite pour la consommation. Mais "le dommage ne sera pas significatif".

Le rechargement sans fil est moins bon pour les batteries

"Exact", assure Damien Ernst. La recharge par induction comme on l’utilise pour les brosses à dents électriques et, de plus en plus, dans les voitures subit un plus grand réchauffement à cause du champ magnétique créé pour la recharge sans contact. Ce qui rend aussi la charge moins efficace.

Les technologies de charge rapide réduisent la longévité des batteries

Faux, répond cette fois le spécialiste de l’énergie : "Chaque type de batterie a une vitesse de charge optimale. Aujourd’hui, des batteries de voitures peuvent être rechargées à 120 kWat sans risque. On arrivera bientôt à 300 kWat, il faudra alors des batteries conçues pour cela."